Форвард Уго Экитике высказался после дебютного гола за сборную Франции

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике поделился эмоциями после дебютного гола за национальную команду в ворота Украины (4:0) в рамках группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).

«У нас не было времени праздновать. Это награда лично для меня. Впереди ещё один матч, надеюсь продолжить забивать и играть хорошо. А сегодня я счастлив, это здорово.

Это особенный стадион. Я хорошо знаю его (на «Парк де Пренс» проходят домашние матчи «ПСЖ», за который ранее выступал форвард. – Прим. «Чемпионата»). Забить здесь свой первый гол за сборную Франции — своего рода символ. Тренер был рад за меня. Он проявил веру в меня, подарив мне эти минуты, надеюсь, что отплатил ему той же монетой, но чувствовал, что он был доволен».

На моей позиции всё, что я делаю, будет важно, не только здесь [в сборной Франции], хотя это и самое главное, но и на клубном уровне. Я буду сосредоточен на том, чтобы показать, на что способен в каждую отведённую мне минуту как здесь, так и на клубном уровне.

Горжусь собой, особенно тем, что участвовал в отборочном турнире. Последний [чемпионат мира] смотрел по телевизору – огромное чувство гордости, надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Экитике RMC Sport.

Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном.