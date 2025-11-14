Люксембург — Германия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Люксембурга и Германии. Команды будут играть на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джон Брукс (Лестер, Англия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы А. Команда набрала девять очков за четыре матча. Люксембург находится на четвёртой строчке и не имеет в своём активе набранных очков.