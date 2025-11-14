MV: Вендел интересен «Фламенго» и «Палмейрасу», «Зенит» не продаст игрока дешевле € 20 млн

«Фламенго» и «Палмейрас» проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу. «Ботафого» также продолжает наблюдать за 28-летним футболистом, несмотря на срыв его перехода минувшим летом. Об этом сообщает бразильский портал Mix Vale.

По информации источника, в «Палмейрасе» отмечают универсальность Вендела, способного помочь команде как в обороне, так и в атаке.

Подчёркивается, что сине-бело-голубые требуют минимум € 20 млн за трансфер бразильского игрока.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

