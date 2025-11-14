Маротта: для старых романтиков мысль о сносе «Сан-Сиро» вызывает горечь и ностальгию

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о стадионе команды «Сан-Сиро», а также перспективах строительства новой арены.

«Для старых романтиков мысль о сносе «Сан-Сиро» вызывает горечь и ностальгию. Но это не учитывает инновации, которые также исходят из концепции современности. Мы должны соблюдать критерии, которым должен соответствовать стадион: безопасность, которой не хватает; гостеприимство, чтобы можно было провести на стадионе весь день, наслаждаясь всевозможными развлечениями; и чувство принадлежности к происходящему. Иметь собственный дом. Раньше реновация была немыслима. Но это необходимо сделать. Новый стадион принесёт как прямые, так и косвенные преимущества: он больше не будет собором в пустыне, а станет точкой отсчёта, где можно будет проводить время с семьёй», — приводит слова Маротты Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Милан» и «Интер» выкупили стадион у городских властей и собираются снести его, чтобы воздвигнуть более совершенную арену. Реконструкция спортивного объекта, построенного в 1926 году, считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительства нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м.