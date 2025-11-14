Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маротта: для старых романтиков мысль о сносе «Сан-Сиро» вызывает горечь и ностальгию

Маротта: для старых романтиков мысль о сносе «Сан-Сиро» вызывает горечь и ностальгию
Аудио-версия:
Комментарии

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о стадионе команды «Сан-Сиро», а также перспективах строительства новой арены.

«Для старых романтиков мысль о сносе «Сан-Сиро» вызывает горечь и ностальгию. Но это не учитывает инновации, которые также исходят из концепции современности. Мы должны соблюдать критерии, которым должен соответствовать стадион: безопасность, которой не хватает; гостеприимство, чтобы можно было провести на стадионе весь день, наслаждаясь всевозможными развлечениями; и чувство принадлежности к происходящему. Иметь собственный дом. Раньше реновация была немыслима. Но это необходимо сделать. Новый стадион принесёт как прямые, так и косвенные преимущества: он больше не будет собором в пустыне, а станет точкой отсчёта, где можно будет проводить время с семьёй», — приводит слова Маротты Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Милан» и «Интер» выкупили стадион у городских властей и собираются снести его, чтобы воздвигнуть более совершенную арену. Реконструкция спортивного объекта, построенного в 1926 году, считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительства нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м.

Материалы по теме
Президент «Наполи» Де Лаурентис: я наткнулся в интернете на сказку об увольнении Конте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android