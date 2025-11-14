Лионель Месси заработает до $ 107 тысяч за одну встречу во время тура по Индии

Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заработает до $ 107 тыс. за одну встречу во время тура по Индии, который пройдёт с 13 по 15 декабря 2025 года. Об этом сообщает индийское издание NDTV Profit.

Южноамериканский форвард посетит три города: Калькутту, Мумбаи и Дели. Для желающих встретиться с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» созданы турпакеты, зависящие от количество человек. Так, один фанат заплатит за встречу с аргентинцем $ 11 тыс., семья из четырёх человек – $ 28 тыс., а компания из 10 болельщиков – $ 107 тыс.

В стоимость пакета входит встреча с Месси, возможность сфотографироваться, футболка сборной Аргентины с автографом, а также ужин и просмотр показательной серии пенальти от нападающего.