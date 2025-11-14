Скидки
Главная Футбол Новости

«Врагу не пожелаю получить такую травму». Караваев — о восстановлении после разрыва ахилла

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы. В январе 2025 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре.

— Вячеслав, расскажите, как себя чувствуете.
— Чувствую себя хорошо, наконец-то приступил к работе с командой. Пока с ограничениями, но это уже приятно — снова начать работу с коллективом.

— На каком этапе восстановления сейчас находитесь? Какова динамика этого процесса?
— Динамика положительная! В основном сейчас я занимаюсь беговой работой, но и с мячом тоже занимаюсь – участвую в некоторых игровых упражнениях.

— На чем сейчас максимальный фокус в тренировках?
— Акцент на технике и механике бега. Конечно, немного необычные чувства, но ахилл реагирует великолепно.

— Приходилось ли во время восстановления проходить через боль?
— Конечно, приходилось. И не один день. Если честно, врагу не пожелаю получить такую травму. Ты не можешь ходить первые два месяца после операции… Но всё уже позади, боль в том числе. Это самое главное! Я очень рад вернуться! — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

Самые опасные травмы в футболе:

