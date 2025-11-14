Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Сёмин назвал три самые сильные команды без слабых мест

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил три самые сильные команды на текущий момент, у которых нет слабых мест.

«В мире сейчас самая сильная команда — «ПСЖ». По таланту игроков. Таких не найдёшь сейчас. Ещё поменялся «Реал», близко подходит к «ПСЖ». Улучшили состав. Третья команда — английский «Арсенал». Они тоже могут включиться в борьбу за звание лучшей команды Европы. Это три топовые команды без слабых мест», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Отметим, все три клуба возглавляют турнирные таблицы в своих национальных чемпионатах.

После четырёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» с 12 очками занимает второе место, «ПСЖ» с девятью очками — пятое, мадридский «Реал» (9) — седьмое.

