Де ла Фуэнте рассказал о готовности игроков сборной Испании к матчу с Грузией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил, что все футболисты, прибывшие в национальную команду, готовы сыграть с Грузией в матче отбора к ЧМ-2026.

«Ситуация с Ямалем улажена, можете не переживать. Как и говорилось, на восстановление ему потребуется 7-10 дней. Все остальные приехавшие готовы принять участие в завтрашнем матче, включая Дина Хёйсена.

Мы располагаем футболистами высочайшего класса, поэтому перемены в составе не меняют философии и позволяют показывать тот же футбол при любом составе.

Даниэля Карвахаля ждём в финале чемпионата мира. Сейчас позицию правого латераля могут закрыть и Порро, и Льоренте. При этом мы всегда думаем не только о сегодняшнем, завтрашнем, но и о послезавтрашнем дне», — передаёт слова де ла Фуэнте корреспондент «Чемпионата».

