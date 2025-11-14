«Ман Сити» включился в борьбу за Семеньо, игрок интересен «МЮ» и «Ливерпулю» — Sky Sports

«Борнмут» может получить предложение о покупке нападающего Антуана Семеньо сразу же после открытия зимнего трансферного окна (1 января), поскольку интерес к нему проявляют несколько английских топ-клубов. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, за 25-летним футболистом по-прежнему следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подчёркивается, что «Манчестер Сити» также начал рассматривать вариант с приобретением ганского игрока.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

