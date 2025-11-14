МЛС перейдёт на систему «осень-весна»

МЛС объявила об изменении формата проведения чемпионата, перейдя на систему календаря «осень-весна».

«С лета 2027 года МЛС перейдет на формат сезона «осень-весна», что станет одним из самых значительных событий в истории лиги. МЛС продолжает работать с ассоциацией игроков над завершением согласования плана перехода.

В связи с этим переходом лига представит новый формат регулярного чемпионата, сочетающий элементы мирового футбола с североамериканскими спортивными традициями. Лига также рассмотрит возможные корректировки формата плей-офф МЛС в рамках текущего процесса оценки, но окончательного решения о каких-либо изменениях пока не принято.

Изменение календаря и новая структура регулярного чемпионата были одобрены на заседании Совета управляющих МЛС в четверг в Палм-Бич, штат Флорида.

Согласование нашего графика с ведущими лигами мира усилит глобальную конкурентоспособность наших клубов, создаст лучшие возможности на трансферном рынке и обеспечит бесперебойную работу плей-офф МЛС. Это знаменует начало новой эры для нашей лиги и для футбола в Северной Америке», – сообщает МЛС на своём официальном сайте.