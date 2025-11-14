Осипенко и Миранчук не участвовали в тренировке сборной России
31-летний защитник московского «Динамо» Максим Осипенко и 30-летний полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не приняли участие в командной тренировке сборной России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Команда Валерия Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. В этой игре оба футболиста приняли участие и провели матч без замен, а Миранчук стал автором голевой передачи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
