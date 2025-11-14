Осипенко и Миранчук не участвовали в тренировке сборной России

31-летний защитник московского «Динамо» Максим Осипенко и 30-летний полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не приняли участие в командной тренировке сборной России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Валерия Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. В этой игре оба футболиста приняли участие и провели матч без замен, а Миранчук стал автором голевой передачи.