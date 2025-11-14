Скидки
Караваев рассказал, как его поддерживает «Зенит» после тяжёлой травмы

Караваев рассказал, как его поддерживает «Зенит» после тяжёлой травмы
Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о поддержке команды после разрыва ахиллова сухожилия. Футболист получил травму во время сборов в Катаре в январе 2025 года.

— Как поддерживает команда? А Сергей Богданович? Часто ли вы с ними видитесь?
— Конечно, часто — я постоянно работал в зале, сейчас тренируюсь и на поле. Ребята всё время меня подбадривают — рады тому, что я наконец-то начал тренироваться в общей группе. Все понимают, это был очень долгий этап, и даже если случаются какие-то ошибки в квадратах или в других упражнениях, не обращают на это внимание, — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

