Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Унай Симон — о Финалиссиме: болельщики — на первом месте

Унай Симон — о Финалиссиме: болельщики — на первом месте
Комментарии

Вратарь сборной Испании Унай Симон в критической форме высказался о переносе Финалиссимы между Испанией и Аргентиной в Катар.

«Не знаю, в чём причина, но думаю, дело в финансах. Предыдущая Финалиссима проходила на «Уэмбли», это было фантастично, но теперь её переносят в Катар… Думаю, логичнее всего было бы провести её в Европе или Америке. Убеждён, что болельщики — на первом месте. Честно говоря, я этого не понимаю», — приводит слова Симона AS.

Финалиссима является матчем с участием действующих чемпионов Европы и Южной Америки. Игра между сборными Испании и Аргентины должна пройти на стадионе «Лусаил» в Катаре 27 марта 2026 года. ФИФА хочет организовать данную встречу так, чтобы она ощущалась как большой финал.

Комментарии
