Ямаль чувствует себя жертвой противоречий между «Барселоной» и сборной Испании — AS

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сообщил руководству клуба о желании сыграть с Аргентиной в Финалиссиме, запланированной на 27 марта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, вингер надеется, что к тому времени взаимоотношения между каталонским клубом и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) будут восстановлены.

Ямаль чувствует себя центральной фигурой в конфликте, в котором он не виноват. Нападающий хочет как можно скорее восстановиться после травмы и провести сезон на высоком уровне, чтобы добиться успехов с «Барселоной» и поехать на чемпионат мира.

Ранее RFEF выразила беспокойство, что сине-гранатовые не уведомили заранее о прохождении Ямалем инвазивной радиочастотной процедуры.

