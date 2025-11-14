Скидки
«Если с кем-то сравнивать, это был бы Кака». Карло Анчелотти – о Джуде Беллингеме

«Если с кем-то сравнивать, это был бы Кака». Карло Анчелотти – о Джуде Беллингеме
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, ранее возглавлявший мадридский «Реал», высказался о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме и сравнил его с обладателем «Золотого мяча» 2007 года бразильцем Кака.

«Считаю, что Джуд – фантастический игрок. Если с кем-то сравнивать, это был бы Кака. Он действительно умный игрок, физически очень сильный, обладающий фантастической способностью появиться в штрафной в нужный момент. Он играет очень хорошо, но, возможно, у него были проблемы с плечом. Он выбыл из строя на два–три месяца, а теперь вернулся. Вопросов нет. Но почему вы задаёте вопрос Беллингему?

Нет, у меня никогда не было проблем с Джудом из-за его отношения к делу. Он настоящий профессионал, очень серьёзный, усердно работает на тренировках, как и все английские футболисты. И никаких претензий.

Конечно. Один из лучших. У меня с ним были хорошие отношения. Он помог мне выиграть Лигу чемпионов в 2024 году. Так что немного пристрастен к оценке Джуда Беллингема, но он хороший парень и отличный игрок», – приводит слова Анчелотти Goal.com с ссылкой на подкаст Rest is Football.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Англии провёл 15 матчей за клуб и национальную команду, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

