Гол ван Дейка в ворота «Манчестер Сити» был правомерным, но судья не допустил ошибки
Судейский корпус Англии (PGMOL) рассмотрел все ключевые эпизоды матча 11-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и пришёл к выводу, что помощник главного арбитра Стюарт Берт ошибочно поднял свой флаг в моменте с голом в ворота команды из Манчестера. Однако эта ситуация не являлась достаточным основанием для вмешательства VAR, сообщает The Sun.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29' 2:0 Гонсалес – 45+3' 3:0 Доку – 63'
«Ливерпуль» в этом матче потерпел разгромное поражение со счётом 0:3. На 38-й минуте встречи Вирджил ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» и сравнял счёт. Однако арбитр Крис Кавана отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.
