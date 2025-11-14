Эль-Шаарави — о «Роме»: мы всегда стремимся сформировать команду-победителя

33-летний нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави высказался о клубе и его результатах в нынешнем сезоне.

«Каждый год клуб старается сформировать команду и персонал, соответствующие истории «Ромы», поэтому мы всегда стремимся сформировать команду-победителя. Я хочу видеть стакан наполовину полным, потому что несмотря на девятое место по эффективности атаки в Серии А, мы возглавляем турнирную таблицу вместе с «Интером». Анализируя игры, вижу, что мы создали много голевых моментов. Если нам удастся улучшить реализацию, думаю, мы действительно станем полноценной командой. Есть над чем поработать, но я снова чувствую, что мы на правильном пути», — приводит слова Эль-Шаарави Football Italia.

После 11 туров итальянской Серии А «Рома» и «Интер» набрали по 24 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата.