Стало известно, что сказал Роналду тренеру сборной Ирландии после удаления в матче

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон раскрыл, что ему сказал нападающий и капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду после удаления на 59-й минуте в их очном матче (2:0).

«Он похвалил меня за то, что я оказал давление на судью. Именно его [Роналду] действия на поле привели к красной карточке. Я тут ни при чём, если только я не проник в его голову», — приводит слова Хадльгримссона The Sun.

Роналду вступил в словесную перепалку с тренером сборной Ирландии на боковой линии после удаления.

После пяти туров сборная Португалии набрала 10 очков и располагается на первой строчке. Ирландцы заработали семь очков и занимают третье место в квартете F.

Материалы по теме Журналист Морган назвал смешным удаление Роналду в матче с Ирландией

Лучший бомбардир в мировом футболе: