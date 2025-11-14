Стало известно, что сказал Роналду тренеру сборной Ирландии после удаления в матче
Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон раскрыл, что ему сказал нападающий и капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду после удаления на 59-й минуте в их очном матче (2:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17' 2:0 Пэрротт – 45'
Удаления: нет / Роналду – 59'
«Он похвалил меня за то, что я оказал давление на судью. Именно его [Роналду] действия на поле привели к красной карточке. Я тут ни при чём, если только я не проник в его голову», — приводит слова Хадльгримссона The Sun.
Роналду вступил в словесную перепалку с тренером сборной Ирландии на боковой линии после удаления.
После пяти туров сборная Португалии набрала 10 очков и располагается на первой строчке. Ирландцы заработали семь очков и занимают третье место в квартете F.
