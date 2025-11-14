«Если мне дадут повязку, буду рад, но маловероятно». Тюкавин — перед матчем с Чили

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Если мне дадут повязку, буду рад, но маловероятно. А Чили разбирали – два дня готовились, серьёзный соперник. Будет интересный матч», — приводит слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Перу со счётом 1:1, пропустив ответный гол в конце встречи, на 82-й минуте. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).