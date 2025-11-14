Тюкавин: рад вернуться в сборную. У меня была тяжёлая травма, но всё позади

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от возвращения в национальную команду после тяжёлой травмы.

«Рад вернуться в сборную. Меня давно не было, тяжёлая травма, непростой период. Но всё позади. Я рад.

Газон получше, чем в Питере. Хотя странно, что он таким там был. Но на это не надо жаловаться. Выйдем и будем играть», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

