Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тюкавин ответил, согласен ли, что Батраков и Кисляк самые талантливые молодые игроки

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, согласен ли он с мнением футболиста Фёдора Смолова, что Алексей Батраков и Матвей Кисляк самые талантливые молодые футболисты.

«А как этот вопрос относится к завтрашней игре? Я не знаю. Батрак и Кислый – два сильных футболиста. То, что говорил Смолов, подтверждаю», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

