Тюкавин и Карпин ответили, какого исполнителя хотели бы услышать перед игрой Россия — Чили

Форвард сборной России Константин Тюкавин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин ответили на вопрос, музыку какого исполнителя хотели бы услышать перед товарищеским матчем с национальной командой Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

– Каких бы исполнителей хотел услышать на сборной? Не знаю. Когда исполнители выходят на поле, мы это не слышим. Кто больше нравится болельщикам, того и можно позвать.

– Всегда ухожу после матча в раздевалку. Мы пришли разговаривать про игру, а не про того, кто поёт. Думаю, для Кости не очень важно, кто завтра будет петь. Ему важнее окажется ли повязка или нет, — приводит слова Тюкавина и Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В матче сборных России и Перу, завершившимся вничью со счётом 1:1, группа «Комната культуры» исполнила песню «Поезда», а на фестивале болельщиков, организованном на площади возле «Газпром Арены», выступил лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.