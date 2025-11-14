Тюкавин: буду стараться побить рекорд Дзюбы в сборной России

Нападающий сборной России Константин Тюкавин заявил о желании побить бомбардирский рекорд Артёма Дзюбы.

«В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артёма Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент у Дзюбы 31 забитый мяч, это рекордный показатель, который форвард «Акрона» установил весной 2025 года в матче с Гранадой. Ранее лучшим бомбардиром в истории сборной России был Александр Кержаков, у которого 30 мячей.

Завтра, 15 ноября, сборная России сыграет в Сочи с национальной командой Чили.