Тюкавин: на 100% я пока не готов

23-летний нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о своей готовности сыграть в товарищеском матче с командой Чили.

«Я повторюсь: на 100% я пока не готов. Но сколько завтра выделят времени, постараюсь отпахать на поле и забить», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Валерия Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.