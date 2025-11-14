Осипенко и Миранчук не примут участия в матче сборной России с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что футболисты национальной команды Максим Осипенко и Алексей Миранчук не примут участия в товарищеском матче с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября.

«Осипенко и Миранчук не планируются на завтра. С ними ничего сверхъестественного. Они получили паузу. Думаю, они не останутся в расположении команды. Их не будет в заявке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. В этой игре оба футболиста приняли участие и провели матч без замен, а Миранчук стал автором голевой передачи.

