Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Осипенко и Миранчук не примут участия в матче сборной России с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что футболисты национальной команды Максим Осипенко и Алексей Миранчук не примут участия в товарищеском матче с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Осипенко и Миранчук не планируются на завтра. С ними ничего сверхъестественного. Они получили паузу. Думаю, они не останутся в расположении команды. Их не будет в заявке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. В этой игре оба футболиста приняли участие и провели матч без замен, а Миранчук стал автором голевой передачи.

Как сборная России играет при Карпине:

