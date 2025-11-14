Валерий Карпин объяснил невызов игрока «Краснодара» Кривцова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова в расположение национальной команды.

«Почему не вызван Кривцов? Потому что были вызваны Батраков, Умяров, Кисляк, Фомин, Обляков. Они тоже хорошо показывают себя в клубах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. В субботу, 15 ноября, подопечные Карпина встретятся с Чили. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме Валерий Карпин объяснил, почему футбол лучше компьютерных игр

Как сборная России играет при Карпине: