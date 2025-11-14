Скидки
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: первый раз слышу про рекорд сборной России по матчам без поражений

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде национальной команды по матчам без поражений.

«Первый раз слышу про рекорд. Думаю, какое-то поощрение не планируется. Для нас самое главное — это победа. И хорошее настроение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
