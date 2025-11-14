Валерий Карпин: первый раз слышу про рекорд сборной России по матчам без поражений

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде национальной команды по матчам без поражений.

«Первый раз слышу про рекорд. Думаю, какое-то поощрение не планируется. Для нас самое главное — это победа. И хорошее настроение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.