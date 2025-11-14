Карпин прокомментировал новость, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на последнюю информацию в гонке бомбардиров сборной России.

«Кержаков может снова стать лучшим бомбардиром? Пусть сначала ФИФА примет решение. Не знаю, вызову ли Дзюбу ещё раз. Разберемся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что один из голов сборной России, забитый в товарищеской игре с командой Германии в 2005 году, могут записать на Александра Кержакова. Если это произойдёт, Кержаков (30) догонит Дзюбу (31), обогнавшего Александра весной 2025 года в игре с Гренадой. Сам Кержаков сказал, что был бы рад, если тот гол будет переписан на него.