Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин прокомментировал новость, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам

Карпин прокомментировал новость, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на последнюю информацию в гонке бомбардиров сборной России.

«Кержаков может снова стать лучшим бомбардиром? Пусть сначала ФИФА примет решение. Не знаю, вызову ли Дзюбу ещё раз. Разберемся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что один из голов сборной России, забитый в товарищеской игре с командой Германии в 2005 году, могут записать на Александра Кержакова. Если это произойдёт, Кержаков (30) догонит Дзюбу (31), обогнавшего Александра весной 2025 года в игре с Гренадой. Сам Кержаков сказал, что был бы рад, если тот гол будет переписан на него.

Материалы по теме
Кержаков верит, что сборная России может побить мировой рекорд в матче с Чили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android