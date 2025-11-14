Валерий Карпин ответил на вопрос о сравнении сборной России в 2002, 2018 и 2025 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем с национальной командой Чили ответил на вопрос, в какой год национальная команда была сильнее: 2002, 2018 или 2025.

«Без понятия, какая сборная сильнее: 2002, 2018 или 2025. Абсолютно разные сборные и футбол игрой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В 2002 году сборная Росси под руководством Олега Романцева не вышла в плей-офф чемпионата мира в Южной Корее и Японии. Национальная команда, за которую выступал Валерий Карпин, обыграла Тунис со счётом 2:0, затем проиграла Японии (0:1), и в решающей встрече уступила Бельгии (2:3). В 2018 году сборная России дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ, по пути обыграв Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и Испанию (1:1, 4:3 пен.).