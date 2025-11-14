Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча сборной России с Чили

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча сборной России с Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какой счёт я хочу увидеть на табло? Хотел бы увидеть на табло больше цифру у нас, чем у Чили. Есть игры, когда выигрываешь 1:0, но создаёшь много моментов. И наоборот. Когда выигрываешь 3:0, но моментов мало. Хотелось бы весёлой игры и счёт 4:0. Но мы будем довольны любой победе.

С одной стороной, Чили более понятная и организованная команда. Перуанцы сыграли только одну игру под руководством этого тренера. Информации было меньше. Чили три последних матчах меняли схему. Какую схему выберут на наш матч, мы не знаем. Чили выглядит более проработанной командой. Потому что давно работают с этим тренером. Добротная южноамериканская команда», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Материалы по теме
Валерий Карпин: первый раз слышу про рекорд сборной России по матчам без поражений

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android