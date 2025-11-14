Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча сборной России с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Какой счёт я хочу увидеть на табло? Хотел бы увидеть на табло больше цифру у нас, чем у Чили. Есть игры, когда выигрываешь 1:0, но создаёшь много моментов. И наоборот. Когда выигрываешь 3:0, но моментов мало. Хотелось бы весёлой игры и счёт 4:0. Но мы будем довольны любой победе.

С одной стороной, Чили более понятная и организованная команда. Перуанцы сыграли только одну игру под руководством этого тренера. Информации было меньше. Чили три последних матчах меняли схему. Какую схему выберут на наш матч, мы не знаем. Чили выглядит более проработанной командой. Потому что давно работают с этим тренером. Добротная южноамериканская команда», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Материалы по теме Валерий Карпин: первый раз слышу про рекорд сборной России по матчам без поражений

Как сборная России играет при Карпине: