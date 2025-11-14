Карпин оценил шансы нынешнего состава сборной России обыграть Хорватию в 2021 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал утверждать, что текущий состав его команды имел бы больше шансов обыграть Хорватию (0:1) в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года.

«У нынешнего состава было бы больше шансов обыграть ту Хорватию? Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью. Или под большим давлением. Я вроде все знаю, иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. Это ответственность. Поэтому мы не знаем, как будет реагировать условный Кисляк в матче, где будет решаться судьба путевки на чемпионат мира», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

С матча с командой Хорватии прошло ровно четыре года. Та игра остаётся последней официальной для сборной России. В феврале 2022 года российский футбол был отстранён от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.