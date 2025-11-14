Валерий Карпин рассказал, как изменилась сборная России за четыре года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменилась сборная России за четыре года.

«Не знаю, насколько я изменился за четыре года. Постарел точно. Сборная изменилась за четыре года. Она стала моложе. С точки зрения имён на 50% или больше она поменялась. Что нормально и правильно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.