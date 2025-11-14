Скидки
Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал, как изменилась сборная России за четыре года

Валерий Карпин рассказал, как изменилась сборная России за четыре года
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменилась сборная России за четыре года.

«Не знаю, насколько я изменился за четыре года. Постарел точно. Сборная изменилась за четыре года. Она стала моложе. С точки зрения имён на 50% или больше она поменялась. Что нормально и правильно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
