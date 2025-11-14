Форвард «Локомотива» Комличенко готов сыграть в матче сборной России с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о готовности нападающего «Локомотива» Николая Комличенко принять участие в матче с Чили, который состоится в субботу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Комличенко занимался в общей группе. Он готов играть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.
12 ноября российская национальная команда провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
Как сборная России играет при Карпине: