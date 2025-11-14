Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Карпин оценил качество газона на стадионе в Сочи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил качество газона на стадионе в Сочи.

«Как мне газон? Я на нём не играю. Мне может казаться нормальным, но игроки делают передачи. После Перу все отметили качество поля. Здесь на мой взгляд лучший газон, который был за последнее время. Это не то, что вызвало удивление. Но, слава богу, газон держит. Не плывет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команда Валерия Карпина ведёт подготовку к товарищескому матчу со сборной Чили, который состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
12 ноября национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
