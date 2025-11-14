Карпин не стал отвечать на вопрос о штрафе Макарова в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о штрафе для футболиста московского «Динамо» Дениса Макарова.

«Какое отношение это имеет к матчу? Спросите завтра или послезавтра», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее футбольный эксперт Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» рассказал, что доктор бело-голубых разрешил Макарову играть после травмы. Однако тренер по физподготовке отметил, что игроку ещё нужно ходить на костылях. По словам Гурцкая, Карпин сказал подождать, генеральный директор клуба ответил, что разберётся с ситуацией. Затем Макаров пришёл в офис, где его сфотографировали, после чего он получил штраф в размере месячной зарплаты за неучастие в тренировке.

