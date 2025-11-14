Карпин: кайф надо получать от своей команды, а не от соперника

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре национальной команды перед матчем с Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Кайф надо получать от своей команды, а не от команды соперника. Неважно, какая команда и с каким стилем. Разбираем каждого соперника. И неважно откуда эта сборная. Кайфовать надо от себя, а не от соперника. Понятно, что приятнее играть с командами более сильного уровня. В матчах с разными соперниками мы выглядим по-разному», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Перу со счётом 1:1, пропустив ответный гол в конце встречи, на 82-й минуте. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).