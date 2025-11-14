Яшари: здорово вернуться на поле в качестве игрока стартового состава

Полузащитник «Милана» Ардон Яшари высказался о своём возвращении после травмы в товарищеском матче с «Виртус Энтелла», который состоялся сегодня, 14 ноября, в Сольбьяте. «Милан» в этой игре потерпел поражение со счётом 2:3.

«Здорово вернуться на поле в качестве игрока стартового состава в товарищеском матче после трёх месяцев отсутствия. Всегда сложно вернуться в игру, когда ты долгое время не играешь, а на таких полях это сделать ещё сложнее. Соскучился по игре. Главное было снова обрести нужные ощущения и делать хорошие вещи», — приводит слова Яшари Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Игрок восстановился после травмы и вернулся к полноценным тренировкам. Полузащитник, купленный у «Брюгге» за € 39 млн, получил перелом правой малоберцовой кости при столкновении с форвардом Сантьяго Хименесом в августе.