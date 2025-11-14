Тренер сборной России Валерий Карпин показал дизайн капитанской повязки на матч с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал капитанскую повязку на матч с национальной команды Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

На капитанской повязке изображены Олимпийские кольца. Подобный символ впервые появился на Олимпийских играх в 1920 году в Антверпене. По замыслу Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения, кольца символизируют пять континентов, а их переплетение — единство человечества.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Перу со счётом 1:1, пропустив ответный гол в конце встречи, на 82-й минуте. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).