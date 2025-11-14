Капитан «Барселоны» может перейти в «Бешикташ» — Sport.es

«Бешикташ» связался с «Барселоной», а также окружением вратаря и капитана команды Марк-Андре тер Штегена, чтобы убедить его перейти в турецкий клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Бешикташ» хочет арендовать немецкого голкипера грядущий зимой до конца нынешнего сезона. Турецкая команда готова взять на себя часть заработной платы тер Штегена.

На текущий момент 33-летний футболист не принял решения относительно своего будущего в «Барселоне». Сейчас тер Штеген продолжает восстанавливаться после травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме Ямаль чувствует себя жертвой противоречий между «Барселоной» и сборной Испании — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: