Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Барселоны» может перейти в «Бешикташ» — Sport.es

Капитан «Барселоны» может перейти в «Бешикташ» — Sport.es
Комментарии

«Бешикташ» связался с «Барселоной», а также окружением вратаря и капитана команды Марк-Андре тер Штегена, чтобы убедить его перейти в турецкий клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Бешикташ» хочет арендовать немецкого голкипера грядущий зимой до конца нынешнего сезона. Турецкая команда готова взять на себя часть заработной платы тер Штегена.

На текущий момент 33-летний футболист не принял решения относительно своего будущего в «Барселоне». Сейчас тер Штеген продолжает восстанавливаться после травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
Ямаль чувствует себя жертвой противоречий между «Барселоной» и сборной Испании — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android