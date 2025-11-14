Скидки
«Галатасарай» начал переговоры о продлении контракта Икарди —Sky Sports

«Галатасарай» начал переговоры о продлении контракта с 32-летним аргентинским нападающим клуба Мауро Икарди, сообщает Sky Sports.

«Галатасарай» заинтересован в том, чтобы 32-летний легендарный нападающий остался в команде, его контракт действует до 2026 года. Клуб полон решимости избежать зимнего трансфера.

Икарди перешёл в «Галатасарай» из «ПСЖ» летом 2023 года за € 19 млн. В нынешенм сезоне футболист провёл в составе клуба 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

