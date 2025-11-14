Месси отметился 19 результативными действиями в последних восьми матчах за клуб и сборную
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметился 19 результативными действиями в последних восьми матчах за клуб и национальную команду.
Сегодня, 14 ноября, 38-летний футболист отдал голевую передачу на форварда Лаутаро Мартинеса в товарищеской игре «альбиселесте» с Анголой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43' 0:2 Месси – 82'
В предыдущих семи встречах в составе «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
Действующее трудовое соглашение игрока с «Интер Майами» рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:
