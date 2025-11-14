Месси отметился 19 результативными действиями в последних восьми матчах за клуб и сборную

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметился 19 результативными действиями в последних восьми матчах за клуб и национальную команду.

Сегодня, 14 ноября, 38-летний футболист отдал голевую передачу на форварда Лаутаро Мартинеса в товарищеской игре «альбиселесте» с Анголой.

В предыдущих семи встречах в составе «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Интер Майами» рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: