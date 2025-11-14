Президент «Интера» Маротта высказался о возможном возвращении Моуринью в миланский клуб

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе главного тренера чёрно-синих Кристиана Киву. Функционер отметил, что не сомневался в уровне румынского специалиста и не собирался возвращать в клуб Жозе Моуринью после ухода наставника Симоне Индзаги в саудовский «Аль-Хиляль».

Я удивлён, что люди были шокированы уровнем игры Кристиана. Мы выбрали его, потому что он воплощает важные ценности. Потребовалась смелость, чтобы пойти против течения даже с точки зрения СМИ. Некоторые даже призывали Моуринью. При всём уважении, если бы у меня не было такой смелости, я бы об этом пожалел», — приводит слова Маротты FCInter1908.

В настоящий момент Жозе Моуринью возглавляет «Бенфику», специалист ушёл из «Фенербахче» после невыхода в Лигу чемпионов.

По итогам 11-го тура «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 24 очка, столько же — у занимающей второе место «Ромы».