Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Итальянский политик раскритиковал Дженнаро Гаттузо

Итальянский политик раскритиковал Дженнаро Гаттузо
Итальянский политик Иньяцио Ла Русса раскритиковал главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо за жалобы на итальянских болельщиков, которые скандировали негативные кричалки в адрес команды во время матча квалификации ЧМ-2026 с Молдавией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Манчини – 88'     0:2 Эспозито – 90+2'    

«Мы все должны быть едины в надежде, что Италия попадет на чемпионат мира, но насмешки зрителей также могут послужить мотивацией. Если протест не принимает насильственный характер, он не может считаться чрезмерным. Нельзя сказать «позор вам» болельщику, который насмехается, его нужно поблагодарить, ведь это символизирует его любовь к нашей команде», — приводит слова Ла Руссы Football Italia.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка.

