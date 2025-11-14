Скидки
Главная Футбол Новости

Дубль экс-игрока «Спартака» Урунова позволил сборной Узбекистана обыграть Египет

Дубль экс-игрока «Спартака» Урунова позволил сборной Узбекистана обыграть Египет
Комментарии

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Египта. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 0
Египет
1:0 Урунов – 4'     2:0 Урунов – 43'    

В начале игры счёт открыл нападающий узбекистанской национальной команды Остон Урунов. На 43-й минуте Урунов оформил дубль и укрепил преимущество сборной Узбекистана.

На 53-й минуте Урунова заменили.

24-летний футболист являлся игроком московского «Спартака» с 2020 по 2022 год. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Дважды Урунов уходил в аренду в «Уфу».

В последнем товарищеском матче до игры с Египтом сборная Узбекистана уступила Уругваю (1:2).

