Дубль экс-игрока «Спартака» Урунова позволил сборной Узбекистана обыграть Египет

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Египта. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий узбекистанской национальной команды Остон Урунов. На 43-й минуте Урунов оформил дубль и укрепил преимущество сборной Узбекистана.

На 53-й минуте Урунова заменили.

24-летний футболист являлся игроком московского «Спартака» с 2020 по 2022 год. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Дважды Урунов уходил в аренду в «Уфу».

В последнем товарищеском матче до игры с Египтом сборная Узбекистана уступила Уругваю (1:2).

