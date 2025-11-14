Экс-нападающий «Зенита» Халк — о своём 500-м мяче: каждый гол — это история
39-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк высказался после своего 500-го мяча в карьере.
«Я прожил незабываемую ночь… Каждый гол — это история, жертва и огромная любовь к тому, что я делаю. Я благодарю бога, свою семью, товарищей по команде и всех, кто верил в меня», — приводит слова Халка EuroFoot в социальной сети Х.
Футболист открыл счёт в матче бразильской Серии А с клубом «Баия», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0. Этот мяч стал 500-м в карьере игрока.
Бразилия — Серия А . 32-й тур
06 ноября 2025, четверг. 02:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 0
Баия
Салвадор
1:0 Халк – 66' 2:0 Гомес – 75' 3:0 Тейшейра – 77'
Удаления: нет / Кану – 52'
Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России.
