Экс-нападающий «Зенита» Халк — о своём 500-м мяче: каждый гол — это история

39-летний нападающий «Атлетико Минейро» Халк высказался после своего 500-го мяча в карьере.

«Я прожил незабываемую ночь… Каждый гол — это история, жертва и огромная любовь к тому, что я делаю. Я благодарю бога, свою семью, товарищей по команде и всех, кто верил в меня», — приводит слова Халка EuroFoot в социальной сети Х.

Футболист открыл счёт в матче бразильской Серии А с клубом «Баия», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0. Этот мяч стал 500-м в карьере игрока.

Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России.