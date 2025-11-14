Гол+пас 38-летнего Месси помогли сборной Аргентины победить Анголу в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Анголы и Аргентины. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 43-й минуте форвард Лаутаро Мартинес открыл счёт с передачи 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте Месси забил гол, а Лаутаро выступил в качестве ассистента.

Капитан аргентинской национальной команды отметился 20 результативными действиями в последних восьми матчах «Интер Майами» и «альбиселесте».

Ранее подопечные Лионеля Скалони квалифицировались на чемпионат мира 2026 года. После 18 туров отборочного соревнования они набрали 38 очков и заняли первое место.

