Гол+пас 38-летнего Месси помогли сборной Аргентины победить Анголу в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Анголы и Аргентины. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43' 0:2 Месси – 82'
На 43-й минуте форвард Лаутаро Мартинес открыл счёт с передачи 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте Месси забил гол, а Лаутаро выступил в качестве ассистента.
Капитан аргентинской национальной команды отметился 20 результативными действиями в последних восьми матчах «Интер Майами» и «альбиселесте».
Ранее подопечные Лионеля Скалони квалифицировались на чемпионат мира 2026 года. После 18 туров отборочного соревнования они набрали 38 очков и заняли первое место.
