Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» подписал 16-летнего эквадорского защитника — Романо

«Челси» подписал 16-летнего эквадорского защитника — Романо
Комментарии

«Челси» достиг соглашение о переходе 16-летнего защитника Дейнера Ордоньеса из «Индепендьенте дель Валье». Эквадорец присоединиться к «синим» в январе 2028 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее 7 августа 2025 года защитник «Челси» Ливай Колуилл получил травму передней крестообразной связки, из-за чего может не сыграть в сезоне-2025/2026. Матч 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:0) также пропустил игрок обороны Бенуа Бадьяшиль.

Напомним, в летнее трансферное окно игроком обороны молодёжной сборной Эквадора интересовался действующий победитель английской Премьер-лиги «Ливерпуль».

Материалы по теме
«Барселона» может побороться с «Челси» за защитника из АПЛ стоимостью € 30 млн — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android