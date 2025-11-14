«Челси» подписал 16-летнего эквадорского защитника — Романо

«Челси» достиг соглашение о переходе 16-летнего защитника Дейнера Ордоньеса из «Индепендьенте дель Валье». Эквадорец присоединиться к «синим» в январе 2028 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее 7 августа 2025 года защитник «Челси» Ливай Колуилл получил травму передней крестообразной связки, из-за чего может не сыграть в сезоне-2025/2026. Матч 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:0) также пропустил игрок обороны Бенуа Бадьяшиль.

Напомним, в летнее трансферное окно игроком обороны молодёжной сборной Эквадора интересовался действующий победитель английской Премьер-лиги «Ливерпуль».