Ван дер Варт: если бы Роналду был шоколадом, то съел бы сам себя

Ван дер Варт: если бы Роналду был шоколадом, то съел бы сам себя
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее заявившего, что он обладает более выдающимися внешними данными, чем Дэвид Бекхэм.

«Сказал ли это Роналду с самоиронией? Нет, её совершенно не было. Если бы он был шоколадом, то съел бы сам себя», – приводит слова ван дер Варта Voetbalprimeur.

Также Роналду ранее сказал, что считает себя идеальным и что является самым популярным человеком в мире.

Нидерландский экс-футболист играл вместе с Роналду в «Реале» с 2009 по 2010 год. Сам полузащитник перешёл в мадридскую команду летом 2008 года. За этот период ван дер Варт принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами.

