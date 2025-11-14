Скидки
Йорк — о Рашфорде: кроме Ламина Ямаля, у него не будет особых конкурентов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался об игре и перспективах нападающего «Барселоны» Маркуса Рашфорда в клубе.

«Он не стал фантастическим игроком в «Барселоне». Он фантастический игрок и им всегда был. Лионель Месси, Роналдиньо, Хави и Андрес Иньеста — вот те ребята, которые были до него, такие как Ромарио и подобные ему игроки. Не думаю, что Рашфорд пока входит в этот список, но он может создать своё наследие в футболке «Барселоны». Кроме Ламина Ямаля, у него не будет особых конкурентов в этой команде. Теперь у него есть шанс сказать: «Я могу быть здесь игроком номер один». Даже опережая Ямаля. Ямаль всё ещё находится на стадии развития. Рашфорд сейчас на пике своей формы, он очень хорош», — приводит слова Йорка Goal.com.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

