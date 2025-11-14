Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

В «Ливерпуле» рассматривают двух защитников в качестве альтернативы для Гехи — Daily Mail

Комментарии

Скауты «Ливерпуля» анализируют игру двух футболистов, которых мерсисайдцы могут приобрести в случае неудачи с подписанием центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, одним из таких игроков является 21-летний Хоэль Ордоньес, выступающий в составе «Брюгге». Другим защитником является 16-летний Дейнер Ордоньес из «Индепендьенте дель Валье».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Ордоньес близок к переходу в другой клуб чемпионата Англии «Челси».

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» заканчивается грядущим летом. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

Новости. Футбол
